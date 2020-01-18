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مرأة

بمناسبة عيد الغطاس.. فوائد مذهلة لتناول القلقاس.. تعرف عليها

السبت 18/يناير/2020 - 08:23 ص
القلقاس
القلقاس
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هاجر هانئ
يحتفل الأقباط غدا بعيد الغطاس وتزامنا مع حلول هذه المناسبة يقبل الكثير منهم على تناول بعض الأكلات، والتى من أبرزها القلقاس و الذي يعد من الأطعمة الشهية واللذيذة التى تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية.

كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول القلقاس، وتتمثل فى ...

يخفض من الكوليسترول الخبيث في الدم
يعالج التهاب الشعب الهوائية والحلق والجهاز التنفسي
يساعد على ضبط السكر
يقوم بتنظيف القولون وتنشيط الجهاز الهضمي
يعزز صحة القلب
علاج فعال لنزلات البرد و الأنفلونزا
يساعد في الحفاظ على الوزن 
يقى من السكتات القلبية وتصلب الشرايين
يحمى من هشاشة العظام لاحتوائه على كمية كبيرة من الكالسيوم
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