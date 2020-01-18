بمناسبة عيد الغطاس.. فوائد مذهلة لتناول القلقاس.. تعرف عليها

يحتفل الأقباط غدا بعيد الغطاس وتزامنا مع حلول هذه المناسبة يقبل الكثير منهم على تناول بعض الأكلات، والتى من أبرزها القلقاس و الذي يعد من الأطعمة الشهية واللذيذة التى تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية.





القلقاس ، وتتمثل فى ... كشف الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول، وتتمثل فى ...





يخفض من الكوليسترول الخبيث في الدم

يعالج التهاب الشعب الهوائية والحلق والجهاز التنفسي

يساعد على ضبط السكر

يقوم بتنظيف القولون وتنشيط الجهاز الهضمي

يعزز صحة القلب

علاج فعال لنزلات البرد و الأنفلونزا

يساعد في الحفاظ على الوزن

يقى من السكتات القلبية وتصلب الشرايين