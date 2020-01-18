أبو الغيط يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في قمة برلين حول ليبيا

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في القمة التي دعت إليها المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل حول الأزمة الليبية والتي ستعقد غدًا الأحد في برلين.

ومن المقرر أن يعرض أبو الغيط أمام القمة ثوابت الجامعة العربية فيما يخص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع الليبي، عبر تثبيت وقف إطلاق النار القائم منذ 12 يناير الجاري، ودعوة الأطراف الليبية إلى التوافق على الترتيبات اللازمة للوصول إلى وقف دائم للعمليات العسكرية، واستئناف عملية الحوار الليبي بمساراتها العسكرية والأمنية والسياسية والإقتصادية المختلفة تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

كما سيجدد أبو الغيط رفض الجامعة لكافة أشكال التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي، وسيدعو إلى امتثال كافة الدول والمنظمات المشاركة في عملية برلين للمخرجات التي ينتظر صدورها عن القمة، والإلتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر السلاح وسيادة وسلامة الدولة الليبية.