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مرأة

مشكلات الهضم.. احذر تناول الحرنكش بإفراط يصيبك بهذه الأمراض

السبت 18/يناير/2020 - 01:00 م
اضرار الحرنكش
اضرار الحرنكش
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نهى هجرس
رغم احتواء الحرنكش على العديد من الفوائد الصحية مثل الوقاية من سرطان القولون وتقوية جهاز المناعة والعظام وتحسين الرؤية، فضلًا عن قلة سعراته الحرارية وكثرة الألياف والفيتامينات به، إلا إنه يمكن أن يسبب مخاطر صحية أحيانًا.

ووفقًا لموقع "health line" إليكم أضرار الحرنكش وهى:

- يمكن أن يؤدي الحرنكش إلى التسمم في حال تناوله غير ناضجًا، حيث يحتوي على السولانين، والذي يعتبر مركبًا سامًا يتواجد في عدد من الخضروات مثل البطاطس والطماطم.

- كما يمكن أن يؤدي مركب السولانين إلى بعض المشكلات في الجهاز الهضمى، مثل عسر الهضم، وتشنج المعدة والإسهال التى تسبب الأرهاق وتعب شديد فى المعدة.

- كما تنصح بعض الدراسات بعدم الإفراط فى تناول الحرنكش، والحرص على تناوله كنوع من التسلية بكميات قليلة خلال اليوم لتجنب الإصابة بالأمراض.
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