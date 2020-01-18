بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز. نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم،، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز.





زوجة عماد متعب الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت بفستان قصير يصل أعلى الركبة وذى أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه لا يحمل اى نقوشات. خطفتالأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت بفستان قصير يصل أعلى الركبة وذى أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه لا يحمل اى نقوشات.





وانتعلت بوت طويلا يصل أعلى الركبة وذا كعب عال باللون الأسود أيضا، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.



