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مرأة

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

السبت 18/يناير/2020 - 11:36 ص
زوجة عماد متعب
زوجة عماد متعب
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هاجر هانئ
نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وزوجة لاعب كرة القدم عماد متعب، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وذلك خلال حضورها حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز.

خطفت زوجة عماد متعب الأنظار فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ظهرت بفستان قصير يصل أعلى الركبة وذى أكمام مكشوفة باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه لا يحمل اى نقوشات.

وانتعلت بوت طويلا يصل أعلى الركبة وذا كعب عال باللون الأسود أيضا، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
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