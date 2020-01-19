AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بخلاف قانون حماية المستهلك.. اتجاه برلماني لضبط الأسعار بالأسواق

الأحد 19/يناير/2020 - 08:01 ص
السلع التموينية
السلع التموينية
Advertisements
أحمد أيمن
على الرغم من صدور قانون حماية المستهلك منذ أكثر من نصف عام، بعد إقراره من قبل البرلمان، إلا أنه لم يكن كافيا في نظر النواب، وذلك لعدم تفعيله حتى الآن على أرض الواقع، مطالبين بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات وسن المزيد من التشريعات لضبط الاسعار وردع جشع التجار.

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، هذا الاتجاه، موضحا أن الهدف الرئيسى من التشريع هو خدمة المواطن بالدرجة الأولى، وحدوث انضباط فى الشارع، وهذا لن يحدث إلا من خلال النصوص التشريعية التى تحقق الفلسفة العقابية المبنية على الردع والزجر.

وفي مقال له، شدد أبو شقة على أن هناك حالة جشع خطيرة يقوم بها التجار فى حق الناس بصورة فاقت الحدود والتصورات، كما أن الناس تشكو ارتفاعًا جنونيًا فى الأسعار ولو بحثنا عن المستفيد من هذا الارتفاع، سنجد أن المنتج لا يتحقق له هذا النفع، وإنما هناك فئة من التجار هى المستفيد الوحيد الذى يحصل على الأموال المنهوبة من جيوب المواطنين.

ومن هذا المنطلق، طالب رئيس تشريعية النواب، بوضع النصوص التى تحمى المواطن من الارتفاع فى الأسعار، ووقف الانفلات الشديد فى الأسواق، منوها أن النصوص القانونية لابد أن تحكم العلاقة بين المواطنين والأسواق وبين التاجر والمنتج بعيدًا عن العشوائية الموجودة الحالية التى أرهقت المواطنين.

أيد نواب اللجنة الاقتصادية، حديث أبو شقة، مطالبين بنصوص تشريعية جديدة تمنع هذا الجشع الذى يمارسه التجار جهارًا ليلًا ونهارًا، مع التأكيد على ضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2 مليون جنيه غرامة والمؤبد في هذه الحالة.. عقوبة فساد السلع| تفاصيل

برلماني يطالب باستراتيجية حكومية لضبط الأسعار وحماية المستهلك

بسبب عدم تخفيض الأسعار.. برلماني يطالب بتوقيع ضرائب أرباح تجارية على التجار

تحركات برلمانية بشأن خطة الحكومة لضبط الأسعار.. نواب: وجود وفرة في المعروض وزيادته عن الطلب ضرورة لانخفاضها.. ومطالب بتوقيع ضريبة القيمة المضافة علي التجار لهذا السبب

ترشيحاتنا

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يعلق على اشتباكات المتظاهرين فى لبنان..وهذا موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

عميل للمخابرات الأمريكية.. القبض على متورط في اغتيال سليماني والمهندس بـ العراق

برفقة زوجته.. حسام غالى ينشر صورة على إنستجرام

قصة مريبة.. العثور على لوحة بقيمة 66 مليون دولار بعد سرقتها بـ23 عاما

مصطفى يونس: غير منطقي شراء لاعبين بنصف مليار للفوز بدوري مكافأته مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد

#العم_ناصر.. بكى لسرقة دراجته وركب سيارة أحدث موديل

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز