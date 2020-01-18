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أخبار البلد

ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور

السبت 18/يناير/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى و علاء المنياوى
استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة مكونة من 356 قطعة أثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون و11 قطعة سيتم عرضها علي الدرج العظيم.

وأكد اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، في تصريح له اليوم، أن عملية النقل تمت وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.

من جانبه أوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية أن من أهم هذه القطع تمثالين للإله بتاح يتراوح أوزانهم ما بين 5 و 6 طن، وسوف يتم عرضهما على الدرج العظيم ضمن مجموعة أخرى متميزة من التماثيل الملكية، منها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثالث وتمثال من الجرانيت الأسود للملك تحتمس الثالث إضافة إلى ناوس للملك نختانبو وصندوق من الكوارتزيت لحفظ الأواني الكانوبية من مجموعة الملك تحتمس الثالث.

وأضاف د. عباس أن هذه المجموعة تم اختيارها بعناية شديدة لتتلائم مع سيناريو العرض المتحفى الخاص بالدرج العظيم والذي يتضمن ويتناول موضوعات عديدة.

وقال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير ان فريق العمل حرص على توثيق وتغليف وتأمين القطع بالطرق العلمية المتعارف عليها دوليا قبل عملية النقل.

وأشار إلى أن عملية النقل تمت علي فترتين صباحية ومسائية وإن المجموعة التي تمً نقلها من كنوز الملك توت عنخ آمون تتكون من قطع متميزة من الصدريات والقلائد المذهبة والمطعمة من الأحجار الكريمة والتي سوف تخضع لأعمال الترميم الدقيق بمعمل ترميم الآثار العضوية لمدة حوالي أربعة أشهر.

وأضاف أن القطع الثقيلة تمت عملية نقل بعضها عن طريق شركة المقاولون العرب تحت إشراف كامل من المتخصصين بالمتحف المصري الكبير ومتحف التحرير حيث تم وضعها داخل البهو العظيم تمهيدا لرفعها وتثبيتها على الدرج العظيم حيث وصل عدد الآثار التي تم نقلها علي الدرج حتى الان ٧٠ قطعة أثرية من إجمالي 87 قطعة من المقرر عرضها عليه وجار نقل باقي القطع تباعا.
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
ملوك وآلهة مصر القديمة يصلون إلى المتحف المصري الكبير..صور
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