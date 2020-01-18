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رياضة

الإسكندرية تستضيف تصفيات أفريقيا لكرة السلة

السبت 18/يناير/2020 - 01:04 م
كرة السلة
كرة السلة
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عبدالله هشام
وافق الاتحاد الأفريقي لكرة السلة على إقامة منافسات التصفيات الإفريقية خلال الفترة من 21 الى 23 فبراير في محافظة الاسكندرية.

يأتى ذلك بعد تقدم الاتحاد المصري لكرة السلة بطلب استضافة البطولة متفوقا على طلب المغرب لاستضافة البطولة ، ويشارك منتخب مصر في المجموعة الخامسة بجانب المغرب وأوغندا والفائز من غانا أو ليبيريا أو النيجر .

ويدخل منتخبنا الوطني في معسكر خارجي بأوروبا خلال الفترة المقبلة ويتم حاليا المفاضلة بين صربيا وفرنسا واسبانيا بدأ من 11 فبراير قبل انطلاق التصفيات ب 48 ساعة .

ويتولى تدريب منتخب مصر لكرة السلة كلا من أحمد مرعى مديرًا فنيًا ، وسام جابر مدربًا عامًا، ومحمد سليم مدربًا، ووائل لطفى مدير المنتخب مصر،سامح صلاح ومحمد ربيع إداريين، والدكتور أحمد يحيى طبيبا للفريق.
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