السيناريو السيئ ينتظر أزارو في الأهلي

وكشف مسئول بإدارة الأهلي أن كل شيء وارد في قصة قيد السنغالي اليو بادجي في قائمة الفريق المحلية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم المفاضلة بين الثنائي وليد ازارو أو جيرالدو.





وقال إنه لم يحسم الموقف، وما فعله وليد أزارو لن يصل منه إلى شيء، فالأهلي لا يتم الضغط عليه بأي شكل، وهناك استعداد تام لإعارة جيرالدو، لو تحملت القلعة الحمراء راتبه طوال الستة أشهر المقبلة مقابل بقاء المهاجم المغربي دون أن يشارك طوال المدة المتبقية في تعاقده.

وأضاف أن أزارو يتبقى له مع الأهلي عام ونصف العام بإجمالي ما يقرب من مليون دولار سوف يحصل منها على 510 آلاف دولار فقط لأن نسبة 50% لن يحصل عليها لعدم مشاركته أساسيًا أو حتى بديلًا طوال الفترة المقبلة.





وأوضح أن الأهلي عرض على أزارو الرحيل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لكي يشارك ثم يعود من بداية الموسم المقبل لتقييم موقفه، خاصة أن هناك قناعة كاملة بقدراته ولكنه يرفض ذلك ومصر على البقاء أو فسخ تعاقده بالتراضي والحصول على باقي قيمة تعاقده، وهو ما لم يحدث.

وأكد أن جيرالدو لديه عرضان، أحدهما من البرازيل والآخر من الصفاقسي التونسي، وهو متفهم جميع الأمور، والأقرب هو إعارته حال تعقد أزمة المغربي أزارو.





وشدد المسئول على أن الأمور سوف تنتهي في غضون أيام قليلة لقيد السنغالي إليو بادجي قبل مواجهة إنبي أو النجم الساحلي.

واصل المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مخططه للرحيل المجاني عن القلعة الحمراء والحصول على جميع مستحقاته عن المدة المتبقية له طبقًا لتعاقده.يأتي ذلك رغم إعلان اللاعب لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ تقبله العقوبة التي تم إقرارها عليه بخصم 20 ألف جنيه من مستحقاته بسبب اعتراضه على المدير الفني رينيه فايلر بأسلوب غير لائق.وانتظم أزارو في مران الفريق أمس وخاض برنامجًا تأهيليًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في يده عقب اعتراضه وتحطيمه زجاجا في فندق الإقامة خلال معسكر الرداء الأحمر استعدادًا لمواجهة طنطا الماضية.وينتظر أزارو سيناريو صعبا من مسئولي القلعة الحمراء حال عدم التوصل إلى حل ودي لإنهاء تلك الأزمة، خاصة بعد أن وصل إلى مسامع محمود الخطيب، رئيس النادي، سخريته في إحدى رحلات السفر الخارجية من عدم قدرة الأهلي على توفير طائرة خاصة.