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رياضة

الجبلاية فى ورطة.. var يثير أزمة بين حكام الدوري وجمال الغندور

السبت 18/يناير/2020 - 04:04 م
عمرو الجنايني وجمال
عمرو الجنايني وجمال الغندور
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يسرى غازى
شهدت الساعات الماضية حالة من الاحتقان بين صفوف حكام الدورى الممتاز والقسم الثاني بعد تجاهل اتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية صرف مستحقات الدورى الممتاز والمظاليم خلال الموسم الجاري.

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن حكام الدورى الممتاز والقسم الثاني غاضبون من تجاهل مطالبة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية صرف مستحقات الدورى الممتاز بداية من الموسم الحالى رغم مضى 13 جولة ضمن منافساته.

تابع: القسم الثاني لم يخلو من شكاوى الحكام أيضا من عدم صرفهم المستحقات المالية الخاصة بهم نظير إدارتهم لمباريات الدور الأول كاملا رغم أن بداية الدور الثاني سوف تشهد انطلاق منافساتها غدا الأحد.

أضاف: غضبة الحكام زادت حدتها عقب انطلاق دورات التدريب للحكام على تقنية الفيديو المعروفة بـ var تمهيدا لتفعيل العمل بها بداية من الدور الثاني لافتا إلى أن تكلفة التدريب على تقنية الفيديو والمعسكر الجاري فى الملعب الفرعى باستاد القاهرة بلغت 18 مليون جنيه.

أشار إلى أن قضاة الملاعب سادت بين صفوفهم حالة من الإستياء جراء تجاهل مسئولى الجبلاية صرف مستحقاتهم المالية مشيرين إلى أن مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية يحصلون على رواتب شهرية بـ الدولار من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" إلى جانب حصول جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بكل شهرى على مبلغ مالى قدره 50 ألف جنية وذلك بشكل منتظم دون أى تأخير.
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