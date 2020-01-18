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رياضة

عقوبات جديدة تنتظر صالح جمعة في الأهلي

السبت 18/يناير/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة أن هناك عقوبات جديدة تنتظر صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، خرج ليعلن تغريم صالح جمعة بسبب غيابة عن المران بدون إذن لمدة أربعة أيام، وكشف مصدر بالجهاز الفني أنها 50 ألف جنيه.

وقالت المصادر إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، طالب بتوقيع عقوبات مالية جديدة على اللاعب بسبب إدلائه بتصريحات صحفية له يهاجمه فيها بشكل شخصي.

وأضافت المصادر أن صالح جمعة ربما لا يجد له راتبا الشهر المقبل من الأهلي بسبب تلك العقوبات.
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