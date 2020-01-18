مدينة تبحث حظر قيادة السيارات الخاصة.. تعرف على السبب

من أجل هواء نقي وشوارع خالية من الإزدحام والتكدس المروري تتجه عدد من المدن والدول لحظر السيارات الخاصة على الطرق والشوارع وفرض الغرامات والضرائب على من يمتلكون سيارات.



وتعتبر مدينة برايتون من ضمن المدن التي تبحث حظر السيارات الخاصة، لمعالجة الازدحام والتلوث، كما تضع مقترحات مماثلة لاستبعاد السيارات أو فرض رسوم الازدحام في يورك وبريستول وأكسفورد وكارديف ومدينة لندن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



فيما كشف مجلس برمنجهام أيضًا عن مقترحاتهم بشأن حظر السيارات الخاصة من وسط المدينة لتحسين جودة الهواء، فقد سيصوت مجلس مدينة برايتون وهوف يوم الثلاثاء على حظر السيارات الخاصة من عام 2023 بعد تعهد أعضاء حزب الخضر بتقليل تلوث الهواء.



ويقول الاقتراح إن "حالة الطوارئ المناخية ، وأزمة الصحة البيئية والعامة الناجمة عن تلوث الهواء ، والطرق الخطرة يجب معالجتها عن طريق الحد بشكل كبير من استخدام السيارات الخاصة في وسط المدينة".