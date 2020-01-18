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محافظات

محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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محمود زيدان
زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مصابي حريق منزل بحي سيدي عمر طلحة بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا وذلك بقسم الحريق بمستشفي كفرالشيخ العام.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، علي مستوي الرعاية الطبية المقدمة للمصابين، واللذين تعرضا لحروق متفرقة، من الدرجتين الثانية والثالثة بنسبة 35%، وتماثل الطفلة المصابة للشفاء والتي أنقذتها العناية الإلهية.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف إعانة مالية عاجلة والتعويض اللازم للمتضررين من الحريق الذي شب بالطابق الثاني بعقار مكون من طابقين بحي سيدي عمر طلحة بقرية إبشان، إثر اشتعال موقد غاز.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلي تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين ومتابعة حالتهم أول بأول حتي مثولهم التام للشفاء، متفقدًا غرف قسم الحريق بمستشفى كفر الشيخ العام للاطمئنان علي مستوي الرعاية الطبية المقدمة إليهم.

كانت قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، شهدت، حريقًا بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين بحي سيدي عمر طلحة، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة بحروق، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد رضا عبد الحميد، مدير إدارة الحماية المدنية، بنشوب حريق بعقار بقرية إبشان، وتم السيطرة على الحريق، الذي نتج عن اشتعال موقد غاز ذاتي "أنبوبة صغيرة بشعلة".

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اشتعال موقد الغاز، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وانهيار جزئي للعقار، عبارة عن سقوط الجدران، وتصدعات وشروخ في بعض الجدران الأخرى بالمنزل.
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
محافظ كفر الشيخ يزور مصابي إبشان ويكلف بصرف إعانة عاجلة لهم.. صور
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