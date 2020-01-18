تسريب الامتحانات بالمنوفية عرض مستمر.. أسئلة اللغة الإنجليزية في المكتبات بـ 50 جنيها

شكاوى مستمرة على مدار الأيام السابقة من تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية في العديد من مراكز المحافظة، حيث أكد عدد من أولياء الأمور تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية بمدرسة شبرا زنجى الإعدادية بمركز الباجور، وأن أحد العاملين بمديرية التربية والتعليم بشبين الكوم يقوم بتسريب الامتحان.



وأكد عدد من الأهالي أنه كان يتم بيع ورقة الامتحان قبل بدء الامتحانات في المكتبات بـ 30 جنيها.



وقال الأهالي إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمديرية التربية والتعليم ولكن جاء الرد: "هنعمل إيه".



ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل فوجئ عدد من أولياء الأمور بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية اليوم بمركز تلا وبيعه في المكتبات بـ 50 جنيها لورقة الامتحان، فيما استغاث الأهالي بمحافظ المنوفية بدلا من التربية والتعليم.



فيما قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إحالة المتسببين في تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2020 للنيابة الإدارية للتحقيق وإعمال شئونها وتوقيع أقصى العقوبة، وكذا إقالة مدير عام إدارة تلا التعليمية ورئيس لجنة توزيع الأسئلة بتلا.



وأفاد المحافظ بأنه لن يسمح بمثل هذه التجاوزات التى تتسبب فى إفساد العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه على فعل هذه التجاوزات غير المقبولة.



كان محافظ المنوفية كلف الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالإنتقال لمديرية التربية والتعليم للتحقق من المعلومات الواردة بشأن تسريب الامتحانات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أفادت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بأن وكيل وزارة التربية والتعليم أحال المتسبب فى تسريب امتحان اللغة الإنجليزية المنعقد بتاريخ اليوم للتحقيق، وهم مدير عام إدارة تلا التعليمية ومسئول المطبعة السرية بالمديرية ومسئولو مراكز التوزيع بإدارات تلا ومنوف والباجور .



من جانبه، طمأن المحافظ أولياء الأمور بأنه سيتم تشديد الرقابة والإجراءات ووضع الضوابط التى تكفل عدم تسريب الامتحانات، مؤكدًا رصد المخالفات أولًا بأول وتوقيع أقصى العقوبة على المخالفين حفاظًا على مصالح أبنائه الطلاب.

