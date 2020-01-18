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حوادث

مد أجل الحكم على شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية لـ 12 فبراير

السبت 18/يناير/2020 - 03:04 م
كم علي شخص لاتهامه
كم علي شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية
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رامي المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على مد أجل الحكم على شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية، لجلسة 12 فبراير المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ن"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، بطاقة رقم قومى والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية وذلك بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتدوين بياناته ومهره بعلامات مقلدة، فتمت الجريمة بناءً على هذا.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد شعار الجمهورية، وعلامة إحدى الجهات الحكومية"مصلحة الأحوال المدنية"، بأن وضعهما على المحرر المزور على غرار المحررات الرسمية.
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