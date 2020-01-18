جهاز حماية المستهلك يضبط وكرا لإنتاج وتعبئة زيوت السيارات المغشوشة بببني سويف

أكد راضي عبد المعطى - رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق وبرنامج الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمه لضبط الاسواق ومواجهه ايه ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين ، وما وجه به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حمايه المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.





وأضاف فى بيان للجهاز اليوم أنه تم شن حملة رقابية موسعه بمحافظة بنى سويف بالتنسيق بين الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك ببنى سويف ومديرية التموين وقسم شرطة بنى سويف الجديدة.





وأشار رضي عبد المعطى ان الحمله قد أسفرت عن ضبط كميه 3 طن من الزيوت المغشوشه والمقلدة معبأه داخل جراكن تحمل علامات تجاريه لشركات معروفه وبأوزان مختلفه ومعده للبيع ، كما تم ضبط كميه من الجراكن الفارغه المعده للتعبئه والادوات المستخدمه بها آثار زيت مستعمل بالاضافه الى عدد 100 كرتونه فارغه ، عدد 1 مكواه لحام ، مكنه تغليف واستيكرات تحمل العلامه التجاريه MODIL تقليدًا للعلامه الاصليه MOBIL ، ميزان ومولد كهربائي .





و أوضح رئيس الجهاز انه تم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال المخالفات المشار اليها واحاله الواقعه للنيابه العامه لاتخاذ شئونها .





و أكد ان الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.





أشار رئيس الجهاز أن حملات الجهاز بكافة فروعة الأقليمية بالتنسيق مع الجهات المعنيه من خلال سيارات الضبطيه القضائيه مستمرة بالاسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابه فضلًا عن اجراءات التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.





ويهيب رئيس جهاز حمايه المستهلك المواطنين الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابه المجتمعيه فى اطار متوازى مع الرقابه المؤسسيه التى تستهدف ضبط المنظومه الاستهلاكيه.



