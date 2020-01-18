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رياضة

هالاند على الدكة.. هازارد وحكيمي يقودان دورتموند أمام أوجسبورج بـ الدوري الألماني

السبت 18/يناير/2020 - 04:18 م
هالاند
هالاند
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محمد السعيد
أعلن السويسري لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوورسيا دورتموند، الشكيل الأساسي لمواجهة أجسبورج، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الألماني.

وتواجد إيرلينج هالاند المنضم حديثا إلى صفوف بوروسيا دورتموند على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: بوركي

خط ادلفاع: أشرف حكيمي - هوميلز - أكانجي - بيشتشيك.

خط الوسط: جيريرو - فيتسل - براندات.

خط الهجوم: ثورجان هازارد - سانشو - ماركو رويس.
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