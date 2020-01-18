مهرجان جمعية الفيلم.. كريم عبد العزيز ينافس أحمد عز .. وأحمد حلمى فى مواجهة محمد سعد.. وتكريم داود عبد السيد ولطفى لبيب

جمعية الفيلم تكرم داود عبد السيد ووحيد حامد

الدورة مهداة الى الفنانة سميحة ايوب

عبد الرحيم كمال ينافس نفسه بفيلمى "خيال مآتة" و"الكنز 2"



ينطلق مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما في دورته الـ 46، مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الأول من فبراير وذلك برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.



وأعلنت إدارة المهرجان عن منافسة 8 أفلام تم عرضها فى عام 2019 ولعل أبرزها فيلم "الضيف" الذى يقوم ببطولته خالد الصاوى وشيرين رضا وجميلة عوض وتاليف ابراهيم عيسى واخراج هادى الباجورى.



كما يشارك فى المهرجان فيلم "نادى الرجال السرى" والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وبيومى فؤاد وماجد الكدوانى وتأليف ايمن وتار واخراج خالد الحلفاوى، ويعرض أيضا فيلم "الممر" الذى يقوم ببطولته احمد عز وهند صبرى وشريف منير ومحمد فراج واحمد رزق تاليف واخراج شريف عرفة.



وينافس أيضا على جائزة أفضل فيلم "الفيل الازرق 2" والذى يقوم ببطولته كريم عبد العزيز وهند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وتاليف احمد مراد واخراج مروان حامد.



أما فيلم "الكنز 2" يشارك فى المنافسة وهو بطولة محمد سعد ومحمد رمضان وهند صبرى ومحيى اسماعيل وهانى عادل وتاليف عبد الرحيم كمال واخراج شريف عرفة.



ويعرض أيضا فيلم "ولاد رزق 2" الذى يقوم ببطولته احمد عز واحمد داود واحمد الفيشاوى وكريم قاسم وعمرو يوسف وتاليف صلاح الجهينى واخراج طارق العريان، وفيلم "خيال مآتة" الذى قام يببطولته الفنان احمد حلمى ومنة شلبى وبيومى فؤاد وتاليف عبد الرحيم كمال واخراج خالد مرعي، ووأما عن أخر الافلام يكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.



ويبدو ان المهرجان يرفع شعار منافسة النجوم انفسهم حيث ينافس كريم عبد العزيز نفسه من خال فيلمى "الفيل الازرق 2" و"نادى الرجال السرى" كما هو الحال بالنسبة للفنان احمد عز الذى ينافس نفسه ايضا بفيلمين "الممر" و"ولاد رزق 2" ولم تكن المنافسه على مستوى التمثيلي فقط بل ينافس المؤلف عبد الرحيم كمال نفسه بفيلمى "خيال ماته" والكنز 2".



وأعلنت إدارة المهرجان إيضا عن تكريم عدد من السينمائيين وهم المخرج الكبير داوود عبدالسيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، الفنان لطفي لبيب، الممثلة جيهان فاضل، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، وذلك نظرا لمسيرتهم الفنية الجيدة.



كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي، لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.