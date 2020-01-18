تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا.. من مسودة مؤتمر برلين

كشفت قناة "العربية" عن وجود بند في مسودة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده غدًا الأحد، يتحدث عن تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا.





وتستضيف العاصمة الألمانية، غدا الأحد، اجتماعا حول ليبيا، يبحث سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الطاحنة التي تتعدد فيها الأطراف الخارجية الفاعلية، بالإضافة إلى طرفي النزاع، حكومة السراج وميليشياتها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.





وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست مسارات على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.



