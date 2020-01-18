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أخبار العالم

تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا.. من مسودة مؤتمر برلين

السبت 18/يناير/2020 - 04:15 م
الحرب الأهلية الليبية
الحرب الأهلية الليبية
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أحمد محرم
كشفت قناة "العربية" عن وجود بند في مسودة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده غدًا الأحد، يتحدث عن تشكيل قوة أمنية عسكرية موحدة لمحاربة الإرهاب في ليبيا.

وتستضيف العاصمة الألمانية، غدا الأحد، اجتماعا حول ليبيا، يبحث سبل التوصل إلى تسوية للأزمة الطاحنة التي تتعدد فيها الأطراف الخارجية الفاعلية، بالإضافة إلى طرفي النزاع، حكومة السراج وميليشياتها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية أن مؤتمر برلين حول ليبيا سيقترح تقسيم عملية تسوية الأزمة إلى ست مسارات على غرار التسوية السورية، وسيضع آلية دولية لتنفيذ مضمونها.

وكشفت الوكالة أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين، التي أطلعت عليها، توضح أن مسارات العمل الستة المقترحة هي وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر توريد الأسلحة، واستئناف العملية السياسية، وحصر السلاح في يد الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واحترام القانون الإنساني.
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