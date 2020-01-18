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رياضة

اليوم.. حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول بحضور نجوم الكرة المصرية

السبت 18/يناير/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية ومسئولى الرياضة على حضور حفل قرعة البطولة العربية للمينى فوتبول التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل.

وحضر حفل القرعة كل من المهندس خالد الدرندلى امين الصندوق بالنادى الاهلى وخالد مرتجى عضو مجلس الإدارة والكابتن اسلام الشاطر ومحمد فاروق بالاضافة الى ايمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك وفكرى صالح مدرب حراس مرمى مرمى منتخب مصر السابق.

وشهد حفل القرعة العديد من الفقرات الموسيقية المميزة بمشاركة فرق العزف التى خطفت الانظار.

تنطلق بعد ساعات مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي التاريخي بالمنيل بين 8 منتخبات عربية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخها برئاسة أحمد سمير. 

وتجرى القرعة اليوم السبت، بحضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.

كما سيتم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بعد أن تم الاستقرار على الجهاز بعد عدة لقاءات واجتماعات واتصالات قام بها رئيس الاتحاد أحمد سمير مع عدد كبير من المدربين من أجل تشكيل جهاز فني كبير قادر على حصد البطولات
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