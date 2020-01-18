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حوادث

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

السبت 18/يناير/2020 - 09:46 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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زينب الزغبي
بدأت بعلاقة حرام وانتهت بقتل والد البنت، هنا في قرية الضهرة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط وبين أبناء العائلة الواحدة قتل شخص ابن عمه بعد علاقة محرمة نشأت بين ابنائهما.

"أنا قتلت ابن عمي فى 3 دقايق.. كان جاي عايزني أجوز ابني لبنته"، هكذا اعترف قاتل ابن عمه في دمياط بعدما طلب منه أن يزوج ابنه لابنته.

وتابع المتهم :"علاقة غير شرعية نشأت بينهما والبلد كلها عرفت والناس فضحته وأنا كنت رافض الجوازة دي قتلته أنا حر ورافض النسب ده وهو كان عايز يجبرنى اجوز ابنى لبنته".

الجريمة المأساوية جسدها القاتل بعدما تجرد من مشاعر الإنسانية لمجرد رفضه زواج ابنه من ابنة ابن عمه، فسدد له 3 طعنات أودت بحياته.

البداية عندما فوجئ أهالى قرية الضهرة بوقوع جريمة قتل بطلها مزارع اراد ان ينهى حياة ابن عمه بعدما طلب الأخير منه زواج ابنه بابنته فرفض وطعنه حتى سقط جثة هامدة.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن المتهم، 45 عاما، قتل الضحية بـ3 طعنات بـ"سكين"، بسبب علاقة ابن المتهم بـ"ابنة المجني عليه"، وقام بالتوجه الى ابن عمه لمعاتبته على علاقة غير شرعية مع ابنته ، وطلب منه أن يزوج ابنه لـ"ابنته" إلا أن الجانى رفض وقتله.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثة المجني عليه، وتبين أنه مصاب بـ3 طعنات في الرقبة والصدر، وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث لبيان ما إذا كانت هناك علاقة غير شرعية بين ابن القتيل، وابنة المجني عليه، من عدمه، وأكدت التحريات أن هناك علاقة غير شرعية بينهما.

وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليه تهمة القتل العمد، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص "سكين"، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالضحية، تمهيدا لإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات.
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