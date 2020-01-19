بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

أعلن وكيل سيارات هوندا في مصر تقديم عروض جديدة على موديلات هوندا سيفيك 2020 honda civic في السوق المحلية المصرية، حيث إن العرض على السيارة هوندا سيفيك 2020 honda civic عرض محدود ولن يستمر لفترة طويلة، ويشمل العرض الجديد المتاح على السيارة هوندا سيفيك 2020 honda civic :



- وثيقة تأمين هدية



- مدة الوثيقة لعام كامل



- قيمة الوثيقة 14 ألف جنيه



- العرض للشراء النقدي للسيارة



- العرض محدود المدة.



وتأتي هوندا سيفيك 2020 honda civic في مصر بسعر 479 ألف جنيه في الوقت الحالي ويأتي العرض في ظل عدم تقديم خصومات على سعر السيارة هوندا سيفيك 2020 honda civic المصنعة في تركيا مثل السيارات التركية الأخرى، حيث إنها لم تحصل على شهادة مكون محلي تركي ولا تطابق معايير الاتفاقية لأن مكوناتها التركية لم تصل للحد المطلوب وتحاول الشركة تعويض ذلك بتقديم عروض بقيمة تأمين تصل إلى 14 ألف جنيه لتعويض فارق التخفيضات.