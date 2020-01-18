مشهد مؤثر لـ دب الكوال يشرب مياه الأمطار بعد نجاته من حريق غابات أستراليا

أظهرت لقطات محزنة، دب الكوال الذي نجا من حريق الغابات الاسترالية، وهو يشرب مياه الأمطار المتساقطة على الطريق بعد نزلها لأول مرة منذ شهور.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كانت السيدة باميلا شرام وأولادها في طريقهم إلى المنزل عندما اكتشفوا الكوال العطشان وهو يشرب مياه الأمطار على طريق كروبا كريك في نيو ساوث ويلز يوم الخميس.



وظنت الأم أن الدب كان مصابا، لتخرج من سيارتها وتسير بالقرب منه لتجده يشرب من مياه الأمطار المتساقطة على الأرض.



