AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عبد الله السعيد يوجه رساله للاعبي بيراميدز بعد احتفالهم بدخوله نادي المائة

السبت 18/يناير/2020 - 06:43 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
Advertisements
مصطفى كرم
وجه عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز الشكر لزملاء بالفريق علي احتفالهم بدخوله نادي المائة بمصر بعد احرازه الهدف100 في جميع بطولاته المحلية والدولية.

ونشر عبد الله السعيد احتفال زملائه بالنادي معه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عبد الله السعيد علي الصور قائلًا: "بشكركم علي الاحتفال والتقدير ان شاء الله الاحتفال القادم يكون ببطولة الـ 100.

اقرأ ايضًا:

ووصل السعيد لهدفه الـ 100 في الدوري المصري كتاسع لاعب يدخل نادي المئة.

وحرص الجهاز الفني لـ بيراميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي إلى جانب كل لاعبي الفريق على تهنئة السعيد والاحتفال معه.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الترتيب العام للدوري المصري برصيد 20 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اقتراب عبد الله السعيد.. تعرف على هدافي نادي المائة بالدوري المصري

مفاجأة.. الخطيب وراء رغبة عبدالله السعيد فى الانضمام لـ الزمالك

الكونفدرالية الأفريقية.. بيراميدز يهزم المصري 2-1 ويغرد منفردا على قمة المجموعة

رغم الفوز 2-1.. ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية

ماذا قال مرتضى منصور عن انتقال عبد الله السعيد للزمالك؟

كنت أتمنى الأهلي.. محامي عبدالله السعيد يكشف وجهة اللاعب المقبلة

ترشيحاتنا

حكم من يصلى الظهر وأذن العصر هل يكمل صلاته؟

شاهد.. قصر الأمير هاري وميجان في كندا بسعر خرافي

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

١٠٠ جنيه ثمن تذكرة الموت في حادث طبيبات المنيا .. تفاصيل

الرقابة الإدارية تضبط عصابة متخصصة في جرائم النقد الأجنبى

أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين حال سقوط حكومة السراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور