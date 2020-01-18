عبد الله السعيد يوجه رساله للاعبي بيراميدز بعد احتفالهم بدخوله نادي المائة

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ووصل السعيد لهدفه الـ 100 في الدوري المصري كتاسع لاعب يدخل نادي المئة.وحرص الجهاز الفني لـ بيراميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي إلى جانب كل لاعبي الفريق على تهنئة السعيد والاحتفال معه.ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الترتيب العام للدوري المصري برصيد 20 نقطة.