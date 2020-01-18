عبد الله السعيد يوجه رساله للاعبي بيراميدز بعد احتفالهم بدخوله نادي المائة

وجه عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز الشكر لزملاء بالفريق علي احتفالهم بدخوله نادي المائة بمصر بعد احرازه الهدف100 في جميع بطولاته المحلية والدولية.
ونشر عبد الله السعيد احتفال زملائه بالنادي معه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق عبد الله السعيد علي الصور قائلًا: "بشكركم علي الاحتفال والتقدير ان شاء الله الاحتفال القادم يكون ببطولة الـ 100.
وحرص الجهاز الفني لـ بيراميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي إلى جانب كل لاعبي الفريق على تهنئة السعيد والاحتفال معه.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الترتيب العام للدوري المصري برصيد 20 نقطة.
ونشر عبد الله السعيد احتفال زملائه بالنادي معه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق عبد الله السعيد علي الصور قائلًا: "بشكركم علي الاحتفال والتقدير ان شاء الله الاحتفال القادم يكون ببطولة الـ 100.
اقرأ ايضًا:
ووصل السعيد لهدفه الـ 100 في الدوري المصري كتاسع لاعب يدخل نادي المئة.
وحرص الجهاز الفني لـ بيراميدز وممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي إلى جانب كل لاعبي الفريق على تهنئة السعيد والاحتفال معه.
ويحتل بيراميدز المركز الخامس في الترتيب العام للدوري المصري برصيد 20 نقطة.