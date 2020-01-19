خبر سار لـ مليار مستخدم .. فيسبوك يتراجع عن خطة دمج الإعلانات فى WhatsApp



وأشارت الصحيفة إلى أن فيسبوك ما تزال تهدف إلى دمج الإعلانات في ميزة الحالة "Status"، ولكن في الوقت الحالي سيظل التطبيق عامة بدون إعلانات.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، ترغب فيسبوك في كسب المال من تطبيق واتساب، الذي استحوذت عليه في عام 2014 مقابل 22 مليار دولار أمريكي، وكان سببا في استقالة مؤسسه المشارك جان كوم "Jan Koum"، من فيسبوك في عام 2018، بعد أشهر من استقالة المؤسس المشارك الآخر بريان أكتون "Brian Acton" بسبب خلاف على الخصوصية والإعلانات المستهدفة.



ودفع التراجع عن دمج الإعلانات، فيسبوك إلي التركيز على ميزات واتساب، التي "ستسمح للشركات بالتواصل مع العملاء وتنظيم تلك الاتصالات".



وذكرت أن كوم وأكتون كانا قلقين من أن ميزة الرسائل التجارية ستجبر واتساب على إضعاف ميزة التشفير من طرف إلى طرف.



و أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك العام الماضي، عن خطط للتحول تدريجيًا عن المشاركات العامة لصالح نظام مراسلة موحد مشفر عبر فيسبوك، وواتساب، وإنستجرام، ويبدو أن هذه الخطة تتعارض مع الإعلانات، ومن الصعب عرض الإعلانات في بيئة مشفرة.



أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن شركة فيسبوك "Facebook" تراجعت عن خطتها السابقة لعرض الإعلانات داخل خدمة المراسلة الفورية المملوك لها واتساب "WhatsApp".وقالت للصحيفة أن الفريق الذي كان يعمل على آلية عرض الإعلانات داخل واتساب قد تم حله في الأشهر الأخيرة، وبالتالي تم حذف عملهم من شفرة واتساب.