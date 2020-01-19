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تكنولوجيا

خبر سار لـ مليار مستخدم .. فيسبوك يتراجع عن خطة دمج الإعلانات فى WhatsApp

الأحد 19/يناير/2020 - 04:02 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن شركة فيسبوك "Facebook" تراجعت عن خطتها السابقة لعرض الإعلانات داخل خدمة المراسلة الفورية المملوك لها واتساب "WhatsApp".

وقالت للصحيفة أن الفريق الذي كان يعمل على آلية عرض الإعلانات داخل واتساب قد تم حله في الأشهر الأخيرة، وبالتالي تم حذف عملهم من شفرة واتساب.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيسبوك ما تزال تهدف إلى دمج الإعلانات في ميزة الحالة "Status"، ولكن في الوقت الحالي سيظل التطبيق عامة بدون إعلانات.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، ترغب فيسبوك في كسب المال من تطبيق واتساب، الذي استحوذت عليه في عام 2014 مقابل 22 مليار دولار أمريكي، وكان سببا في استقالة مؤسسه المشارك جان كوم "Jan Koum"، من فيسبوك في عام 2018، بعد أشهر من استقالة المؤسس المشارك الآخر بريان أكتون "Brian Acton" بسبب خلاف على الخصوصية والإعلانات المستهدفة.

ودفع التراجع عن دمج الإعلانات، فيسبوك إلي التركيز على ميزات واتساب، التي "ستسمح للشركات بالتواصل مع العملاء وتنظيم تلك الاتصالات".

وذكرت أن كوم وأكتون كانا قلقين من أن ميزة الرسائل التجارية ستجبر واتساب على إضعاف ميزة التشفير من طرف إلى طرف.

و أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك العام الماضي، عن خطط للتحول تدريجيًا عن المشاركات العامة لصالح نظام مراسلة موحد مشفر عبر فيسبوك، وواتساب، وإنستجرام، ويبدو أن هذه الخطة تتعارض مع الإعلانات، ومن الصعب عرض الإعلانات في بيئة مشفرة.
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