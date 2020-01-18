عريس مباراة ريال مدريد .. أول تعليق من كاسيميرو بعد الفوز على أشبيلية

أعرب كاسيميرو نجم ريال مدريد، عن سعادته بتسجيل هدفي الميرينجي، ويعد سبب الفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ20 في الدوري الاسباني.



وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "أنا سعيد، لكن ليس لتسجيلي الأهداف، بل لعمل الفريق ضد خصم صعب ومعقد ، يجب أن نهنئ أنفسنا لأنه عمل المجموعة.



وأضاف: "إشبيلية فريق يعرف كيف يلعب كرة القدم، لكننا أيضا نعرف كيف نلعب مثل هذه المباريات ، كنا جيدين دفاعيًا وحققنا النقاط الثلاث، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".



وتابع: "لقد أتيحت لي الفرصة للتسجيل، لكنه كان عمل الفريق، يوفيتش ولوكاس فاسكيز صنعا لي الكرات كي أضعها في الشباك".



وعن الجدل حول إلغاء الهدف الأول لإشبيلية، قال كاسيميرو: "لم أر تدخل جويلي العنيف على ميليتاو، لكن إذا كان رأي الـVAR الإلغاء، فهذا قرار نهائي".



واختتم: "إذا كان الهدف من تقنية الفيديو مساعدة كرة القدم، فنحن نتفق معها".