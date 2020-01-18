محافظ أسيوط : حملة مكبرة بمركز منفلوط لإعادة الانضباط للشارع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على شن الحملات لمتابعة القطاعات الخدمية وتطبيق القانون دون محاباة او مجاملة وإزالة كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية نظرًا لما يتسببه من عائق كبير في حركة السيارات وخلق أزمة مرورية.



وأشار "سعد"، إلى أهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأحياء وشرطة المرافق وإدارة المواقف ومنع الباعة الجائلين وإزالة كافة الاشغالات والتعديات بالمناطق والشوارع والميادين الرئيسية المختلفة والعمل على القضاء على هذه الظاهرة وتيسير الحركة المرورية دون عوائق فضلًا عن استمرار حملات النظافة وتمهيد وتسوية الشوارع للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة و العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.



كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة قد ترأس حملة بناء على تكليفات من محافظ أسيوط لإعادة الانضباط للشارع بمدينة منفلوط ؛ رافقه خلالها عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط وبمشاركة محمد عبدالغني نائب رئيس المركز ومسؤولي المتابعة بالمحافظة ومساعدى رئيس المركز وبالتعاون مع قوة أمنية من الشرطة بمنفلوط وقسمي الإشغالات والنظافة.



وتم تنفيذ حملة مكبرة لرفع اشغالات الباعة الجائلين والمقاهي المخالفة والمحال التجارية ورفع الإشغالات وازالة جميع التعديات بشوارع مدينة منفلوط من بينها (جناين أيوب ، والبستان ، والمستشفى المركزي) وغيرها ؛ وذلك لإزالة أي معوقات لحركة سير المارة بالطريق واعادة الانضباط للشارع فضلًا عن اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محاضر حيال المخالفين والمتعدين.