برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أعلنت بوابة العمل الوطنية السعودية "طاقات" عن توفر وظائف بعدة تخصصات في مختلف المناطق براتب يبدأ من 4 آلاف ريال ويصل إلى 14 ألف ريال ببعض التخصصات.



وتمثلت الوظائف المطلوبة في أخصائي تدريب وأخصائي موارد بشرية ومدقق حسابات وأخصائي علاقات عامة ومترجم ومحلل نظم تقنية المعلومات وممثل خدمة العملاء ومندوب مبيعات طبية.



كما شملت الوظائف المطلوبة ايضا ممثل خدمة العملاء واخصائي المشتريات ومنظم فعاليات ومدير مركز رعاية الأطفال ومسئول المشتريات وعامل تعبئة يدوية ومدرس تحفيظ القرآن الكريم ومهندسا ميكانيكيا ومهندسا كهربائيا ومهندسا مدنيا ومحلل نظم تقنية وبائعين .



كما نصت النشرة التي قامت بوابة العمل الوطنية السعودية طاقات بنشرها علي الحاجة الي وظيفة مشرف مكتب ومصور ومفتش صحة وسلامة مهنية.