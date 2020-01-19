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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

أخبار الرياضة.. تأجيل لقائي القطبين بالدوري .. والزمالك يجتمع بـ أزارو

الأحد 19/يناير/2020 - 01:24 ص
أخبار الرياضة - أزارو
أخبار الرياضة - أزارو - صورة أرشيفية
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي
أكدت تقارير صحفية إطلاق نار بالرصاص الحي في الساعات الأولى من يوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان الذى يستضيف مباريات الهلال في الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.. لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ولقاء الزمالك مع المصري
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي والأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة..لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

فايلر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي في صراع الصدارة أمام المقاولون
استبعد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،11 لاعبا من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، التي تقام على استاد السلام في السابعة والنصف مساء غد الأحد، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدوري الممتاز..لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك
أكد مصدر مقرب من صالح جمعة، أن لاعب النادي الأهلي تحدث مع شقيقه عبدالله جمعة، بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة، سواء الرحيل عن النادي الأهلي على سبيل الإعارة، أو الانضمام لنادي الزمالك فى الوقت الحالي..لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

ليفربول فى الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وخسارة تشيلسي
شهدت مباريات الدوري الإنجليزي السبت عددا من المفاجآت على مستوى النتائج بعد إنتهاء 8 مباريات أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز..لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه
اقترب مسئولو نادي الزمالك من إنهاء مفاوضاتهم مع وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية..لمعرفة التفاصيل إضغط هنا

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