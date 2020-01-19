برفقة زوجته.. حسام غالى ينشر صورة على إنستجرام

نشر حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة ولاعب منتخب مصر والأهلى السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".وظهر حسام غالى برفقة زوجته با اطلالة مميزة نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.يشار إلى أن حسام غالى، احتفل بعيد ميلاده الـ 38 يوم 15 ديسمبر 2019 الماضي، حيث ولد كابيتانو القلعة الحمراء فى 15 ديسمبر عام 1981.واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة نزيف النقاط مع الإدارة الفنية الأجنبية رغم عودة الانتصارات وحصد النقاط على يد المدرب المصري رضا شحاتة.وفاز فريق سموحة على منافسه الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.ويواصل الجونة السقوط ونزيف النقاط، ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط وما زال في مؤخرة الجدول.