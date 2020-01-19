AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مفيش دقيقه غبت عني.. أحمد سعيد عبد الغنى يحيي ذكرى والده

الأحد 19/يناير/2020 - 05:50 ص
سعيد عبد الغنى ونجله
سعيد عبد الغنى ونجله احمد
Advertisements
محمد بدران
أحيا أحمد سعيد عبد الغنى، الذكرى الأولي لرحيل والده، ونشر صور له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وعلق احمد قائلًا : "عدت سنه من غيرك يااغلي الناس بس مافيش دقيقه غبت عني الله يرحمك ياكل حياتي"

وتوفي الفنان سعيد عبد الغني، يوم 19 يناير 2019، داخل أحد المستشفيات بالمعادي، عن عمر يناهز 81 عاما.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد سعيد عبد الغني، مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.

المسلسل بطولة ​غادة عبد الرازق​، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.
مفيش دقيقه غبت عني.. أحمد سعيد عبد الغنى يحيي ذكرى والده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجوم الفن بمهرجان القاهرة السينمائي يتحدثون لـ كاميرا صدى البلد| إياد نصار:المسؤولية تفرض على تقديم كل ما هو أفضل..مي عمر: معجبة بدوري فى مسلسل الفتوة..وحنان مطاوع: شخصيتي في "الرحلة" مرهقة جدا..فيديو

شاهد.. ياسين أحمد السقا برفقة والده ووالدته وجده

شاهد.. أحمد سعيد عبد الغنى ينشر صورة جديدة برفقة كلبه «موكا»

شاهد.. أحمد سعيد عبد الغني ينشر صورة مع ابنته

بـ صورة مع والده الراحل.. أحمد سعيد عبد الغني يحتفل بعيد ميلاده

في ذكرى رحيل متولي السيد.. تاريخ من البطولات مع نادى السويس وتوفي أثناء متابعته إحدى المباريات

ترشيحاتنا

هل قول الحمد الله حال العطس في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب

بعد إصابة نادية لطفي .. نصائح لحماية كبار السن من النزلة الشعبية

قذاف الدم: القذافي حذر الدول العربية من مخططات التقسيم.. فيديو

علاج ضيق الرزق .. وأمور تمنع نزوله على الإنسان

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

صحية جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

رحيل جيرالدو .. أزارو يرفض عرضا مغريا من الاتفاق السعودي

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. العثور على طفلة يمنية تعرضت للتعذيب بجانب صندوق قمامة

شاهد.. مقتل شاب مسلم بوحشية على يد بريطانيين

شاهد.. الاعتداء على مغنية راب مغربية شهيرة