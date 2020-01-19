مفيش دقيقه غبت عني.. أحمد سعيد عبد الغنى يحيي ذكرى والده

أحيا أحمد سعيد عبد الغنى، الذكرى الأولي لرحيل والده، ونشر صور له عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلق احمد قائلًا : "عدت سنه من غيرك يااغلي الناس بس مافيش دقيقه غبت عني الله يرحمك ياكل حياتي"وتوفي الفنان سعيد عبد الغني، يوم 19 يناير 2019، داخل أحد المستشفيات بالمعادي، عن عمر يناهز 81 عاما.يذكر أن أحدث أعمال أحمد سعيد عبد الغني، مسلسل "ضد مجهول" تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، وإنتاج تامر مرسي، وعرض في سباق الدراما الرمضاني 2018.المسلسل بطولة ​غادة عبد الرازق​، وحنان مطاوع، ومحمد دياب، وفراس سعيد، ومحمد كيلاني، ورانيا منصور، ومحمد جمعة، خالد محمود، وغيرهم.