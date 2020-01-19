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تكنولوجيا

قريبا.. واتساب يحصل على ميزة شبيه بـ Telegram.. تعرف عليها

الأحد 19/يناير/2020 - 12:00 م
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
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شيماء عبد المنعم
أطلقت خدمة واتساب "WhatsApp"، أحدث نسخة تجريبية من تطبيق التراسل الشهير لنظام التشغيل أندرويد، والتي تشير إلى أن المنصة قد تقدم دعما لحزم الملصقات المتحركة قريبا، حيث تفيد المعلومات بأن الشركة قد عملت على مدى التحديثات القليلة الأخيرة على تطوير هذه الميزة، والتى تم رصدها لأول مرة في شهر أبريل الماضي.

ورصد موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo مسارات تشير إلى ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد v2.20.10، والتي تشبه الملصقات المتحركة على تطبيق التراسل المنافس تيليجرام Telegram.

وبالرغم من أن الميزة غير متاحة حاليًا، لكن لا يزال من المتوقع إصدارها في المستقبل القريب، وأوضح الموقع حصول جميع حزم الملصقات على تحديث من جانب الخادم في واتساب، بحيث يمكن فتح التطبيق ومن ثم الدردشة ومن ثم الضغط على زر الملصقات لملاحظة وجود تحديث جديد لجميع الحزم التي جرى تنزيلها مسبقًا، لكن لا تزال أسباب التحديث غير معروفة، بحسب ما ذكره موقع "firstpost".

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الملصقات المتحركة ستكون جزءًا من حزم الملصقات الخاصة بك كما ستتمكن من رؤية معاينة لهذه الملصقات على الدردشة قبل إرسالها، ويمكنك استخدام ميزة الملصقات المتحركة بمجرد تثبيت التحديث الجديد، من خلال اتباع هذا المسار البسيط لاستخدام هذه الملصقات، افتح واتساب "WhatsApp"، ثم دردشة "Chat"، ثم زر الملصقات "Stickers button"، ثم علامة +Plus وستشاهد" تحديث "لجميع الحزم التي قمت بتنزيلها مسبقًا.

الجدير بالذكر أنه تم اكتشاف ميزة جديدة يعمل واتساب على تطويرها أيضًا، والتي تسمى اختفاء الرسائل Disappearing Messages في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق لنظام أندرويد، والتي تحمل رقم الإصدار v2.19.275، والتي تسمح لمدراء المجموعات حذف الرسائل من خلال تحديد مدة محددة للرسائل في المجموعة وبمجرد نهاية المدة يتم حذف الرسالة تلقائيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل واتساب على الميزة التي طال انتظارها وهي الوضع الليلي والتي تعتبر جاهزة أخيرًا للإصدار، وقد اختبرها بعض مستخدمي الإصدارات التجريبية من التطبيق لنظام أندرويد، وبالرغم من ذلك لم تعلن الشركة المالكة للخدمة "فيسبوك" بعد عن تاريخ إصدار الميزة.
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