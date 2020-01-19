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رياضة

الدروي الإيطالي.. روما يسعى لاستعادة نغمة الانتصارت على حساب جنوى

الأحد 19/يناير/2020 - 10:55 ص
فريق روما
فريق روما
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محمد السعيد
يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20، منىمسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق روما لاستعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخساراة في آخر مباراتين بالدوري أمام تورينو ويوفنتوس.

على الجانب الآخر يطمح فريق جنوى في تحقيق نتيجة إيجابية عن الذئاب، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الت 18/ بـ 14 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي ميلان مع أودينيزي، بولونيا مع فيرونا بريشيا مع كالياري، إنتر ميلان مع ليتشي، يوفنتوس مع بارما.
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