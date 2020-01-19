الدروي الإيطالي.. روما يسعى لاستعادة نغمة الانتصارت على حساب جنوى

يحل فريق روما ضيفا ثقيلا على نظيره جنوى اليوم، الأحد، في تمام السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 20، منىمسابقة الدوري الإيطالي.





ويسعى فريق روما لاستعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخساراة في آخر مباراتين بالدوري أمام تورينو ويوفنتوس.





على الجانب الآخر يطمح فريق جنوى في تحقيق نتيجة إيجابية عن الذئاب، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد فريق جنوى في المركز الت 18/ بـ 14 نقطة.



