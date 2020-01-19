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هانى الناظر: بائع خضار لم يقدر على علاج ابنه سبب إطلاق مبادرة لمسة خير

الأحد 19/يناير/2020 - 12:02 م
الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر
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ريهام فيكتور
قال الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن فكرة مبادرة "لمسة خير" بالمشاركة مع مؤسسة "صناع الخير"، جاءت من موقع إنساني صعب تعرض له خلال الكشف على أحد الأطفال المرضى جلديًا.

وأضاف الدكتور هانى الناظر خلال حواره ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية TEN أن الطفل المصاب كان يعانى من مرض جلدي خطير غير معدٍ يسمى "تحلل الجلد الفقاعي".

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية إلى أن مرض تحلل الجلد الفقاعي يأتى نتيجة زواج الأقارب، بالإضافة إلى أنه مرض يصاحب الطفل بعد الولادة مباشرة.

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية أن زواج الأقارب من الأشياء المنتشرة فى مصر بشكل كبير جدا، موضحًا أن والد الطفل المصاب بائع خضار ولا يملك مصاريف العلاج شهريا.

وأكد أستاذ الأمراض الجلدية أن والد الطفل قال: "أنا مش هقدر أجيب له علاج، أنا لا موظف في بنك ولا فى شركة ومعنديش تأمين ولا مرتب شهرى.. ربنا يتولاه بقى".

ويذكر: "أنه قام بالتواصل مع مؤسسة صناع الخير لما لها من أعمال خيرية كثيرة في العديد من محافظات مصر، منوها إلى أن مؤسسة صناع الخير لم تتردد لحظة فى تنفيذ الفكرة ومساعدة المحتاج".
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