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العمدة: الجماعة الإرهابية تطلق 20 ألف شائعة فى محاولة لهدم الاقتصاد.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 12:11 م
صدى البلد
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آيات احمد
قال أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة، إن الجماعة الإرهابية أطلقت شائعات حول الاقتصاد المصري رغم الإشادات الدولية، لافتًا إلى أن الجامعة الإرهابية كانت تستهدف نشر الشائعات عن المشروعات القومية والتنموية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى الكلى وانخفاض سعر الدولار بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى، أصبحت جماعة الإخوان الإرهابية تبحث عن حجج واهية وتتهم الحكومة بالتدخل فى سعر الدولار.

وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار فى مصر يتم وفقًا لسياسة العرض والطلب، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية تستخدم الكذب والتدليس وتشويه صورة المشاريع القومية فى محاولة لهم لهدم الاقتصاد المصرى.

وأكد أن الجماعة الإرهابية تحرف الحقائق وقد يتعرض المواطن البسيط لنوع من أنواع الخداع، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية تدافع عن سياسة تركيا بالرغم من انخفاض سعر الليرة، واتباعه نفس سياسة تحرير الصرف التى قامت بها الدولة المصرية.

وأوضح أن الشاشعات التى من شأنها استهداف الدولة المصرية وصلت إلى أكثر من 20 ألف شائعة خلال الأشهر الماضية، لذلك يجب على الإعلام ومجلس الوزراء والوزرات المعنية التوضيح المستمر للمواطنين.
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