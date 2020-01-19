لشراء آيفون حديث وبسعر أقل .. اعرف الفرق بين أيفون XS و XR

تتسارع عملية إطلاق الهواتف الذكية من الشركات الكبرى، بحيث لا يصل الأمر بأن تصدر هذه الشركات هاتفا أحدث كل عام ولكننا نجد في العام الواحد ثلاثة أو أربعة هواتف في العام الواحد.
ويتسارع العديد من محبى الهواتف الذكية والتكنولوجيا على شراء هذه الهواتف فور إصدارها، ولكن لا يتحمل الكثير من الراغبين في الشراء أسعار الهواتف التى تصدر كل عام ويفضلون شراء موديلات هواتف العام السابق أو الأقدم نسبيا.
وإليك مقارنة بين هواتف iPhone XS و iPhone XR والذين صدرا في عام 2018 للتسهيل على الراغبين في شراء هواتف الذكية ومحاولة لشراء هاتف بإمكانات رائعة ولكن بسعر أرخص، ذكر موقع Digital Trends خصائص ومواصفات وكذلك أسعار الهاتفين.
هاتف iPhone XS
شاشة هاتف iPhone XS تأتى ب 5.8 بوصة من نوع HD OLED ، ويتمتع بنظام تشغيل iOS 13 ، ومعالج بيونيك A12 ، وذاكرو وصول عشوائى بسعة 4 جيجا بايت رام، وبسعة بطارية 2.600 مللى أمبير، وتأتى الكاميرا بكاميرا خلفية مزدوجة 12 و 7 ميجا بيكسل، ونسخة البلوثوث 5.0 ، ولايتمتع بخاصية التعرف على البصمة، وبحجم 177 جرام، ومتفر بألوان الفضى و الأحمر و الرمادى.
ويبلغ سعره 900 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 12.250 ألف جنيه مصري.
هاتف iPhone XR
ويأتى هاتف iPhone XR بشاشة 6.1 بوصة من نوع HD ، ويعمل بنظام تشغيل iOS 13 ، وبطارية بسعة 2.900 مللى أمبير، ويتمتع بخدمة الدفع Apple Pay ، ومعالج بيونيك A12 ، وذاكرة وصول عشوائى 3GB ، أما الكاميرا فيأتى الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة 12 و 7 ميجا بيكسل، كما يتمتع بخدمة الدفع Apple Pay ، ويتمتع بألوان الأسود والأبيض والأزرق والأصفر .
ويبلغ سعره 600 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 9500 جنيه مصري.