فيديوجراف| مطالب القبائل الليبية.. صفعة على وجه أردوغان والسراج

صفعة جديدة وجهتها قبائل شرق وجنوب ليبيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج رئيس حكومة الوفاق، بعد إعلان مطالبهم في بيان شعبي.
من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على مطالب القبائل الليبية لإعادة فتح حقول وموانئ النفط الليبية.
القبائل الليبية أكدت أن غلق الموانئ النفطية والحقول النفطية سيستمر، إذا لم يتم الاستجابة للمطالب الشعبية، والتأخر في الاستجابة لتلك المطالب سيرفع من سقف المطالب.
مطالب القبائل الليبية جاءت نتيجة للسياسات التي تتبعها حكومة الوفاق، من استغلال أموال النفط في الإنفاق على مقاتلين أجانب.
من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على مطالب القبائل الليبية لإعادة فتح حقول وموانئ النفط الليبية.