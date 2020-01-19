فيديوجراف| مطالب القبائل الليبية.. صفعة على وجه أردوغان والسراج













مطالب القبائل الليبية جاءت نتيجة للسياسات التي تتبعها حكومة الوفاق، من استغلال أموال النفط في الإنفاق على مقاتلين أجانب.

القبائل الليبية أكدت أن غلق الموانئ النفطية والحقول النفطية سيستمر، إذا لم يتم الاستجابة للمطالب الشعبية، والتأخر في الاستجابة لتلك المطالب سيرفع من سقف المطالب.من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على مطالب القبائل الليبية لإعادة فتح حقول وموانئ النفط الليبية.