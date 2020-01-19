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فيديوجراف| مطالب القبائل الليبية.. صفعة على وجه أردوغان والسراج

الأحد 19/يناير/2020 - 04:03 م
ليبيا
ليبيا
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محمد وديع - إعداد: إسلام عبد الهادي
صفعة جديدة وجهتها قبائل شرق وجنوب ليبيا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسراج رئيس حكومة الوفاق، بعد إعلان مطالبهم في بيان شعبي.


القبائل الليبية أكدت أن غلق الموانئ النفطية والحقول النفطية سيستمر، إذا لم يتم الاستجابة للمطالب الشعبية، والتأخر في الاستجابة لتلك المطالب سيرفع من سقف المطالب.


مطالب القبائل الليبية جاءت نتيجة للسياسات التي تتبعها حكومة الوفاق، من استغلال أموال النفط في الإنفاق على مقاتلين أجانب.

من خلال الفيديوجراف التالي تعرف على مطالب القبائل الليبية لإعادة فتح حقول وموانئ النفط الليبية.
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