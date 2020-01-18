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فيديوجراف| حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

السبت 18/يناير/2020 - 02:59 م
فيديوجراف
الفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان أثارا حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها مع بعضهما، وهو الأمر الذى دفع البعض لتفسير العلاقة بينهما بأنها علاقة رومانسية قد تكلل بالزواج.

الفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان لم يكشفا عن حقيقة الأمر سواء بالنفي أو الإثبات، ولذلك تصدرت تريند جوجل.

الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

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ولمزيد من التفاصيل حول تفاصيل علاقة الفنانة منة عرفة واليوتيوبر على غزلان ببعضهما، تابعوا الفيديوجراف التالى.



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