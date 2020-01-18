فيديوجراف| حقيقة خطوبة منة عرفة وعلي غزلان





الفنانةواليوتيوبرأثارا حالة من الجدل الواسع بسبب ظهورها مع بعضهما، وهو الأمر الذى دفع البعض لتفسير العلاقة بينهما بأنها علاقة رومانسية قد تكلل بالزواج.الفنانةواليوتيوبرلم يكشفا عن حقيقة الأمر سواء بالنفي أو الإثبات، ولذلك تصدرت تريند جوجل.الفنانةانضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.