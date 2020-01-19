رخصتي العائلة المالكة.. والد ميجان ماركل يهاجمها بسبب عودتها للتمثيل

وجاء في بيان الزوجين، أنهما سيوزعان وقتهما بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وسيستمران بالقيام بواجباتهما تجاه الملكة ومسئوليات الرعاية التي اضطلعا بها.





أعرب مدير الإضاءة المتقاعد توماس ماركل، والد الممثلة الأمريكية السابقة ميجان ماركل، عن غضبه من قرار تخليها هي وزوجها الأمير هاري عن أي ألقاب ملكية ورغبتهما في الاستقلال المادي والاستقرار في كندا.وقال توماس ماركل، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا مترو" البريطانية: "هذا القرار رخص من ميجان ماركل أيضا من العائلة المالكة"، لافتا إلى أن تلك الخطوة والتصرفات تدمر "أعظم مؤسسة ملكية على الإطلاق".وكشف عدد من التقارير الأجنبية أن الخطوة التي اتخذتها ميجان ماركل بالتخلي عن أي منصب ملكي بالعائلة الملكية البريطانية هي وزوجها الأمير هاري جاءت بدافع العودة إلى التمثيل مجددا، لأنها لم تتمكن من ممارسة المهنة لطالما تحمل لقب دوقة ساكسيس.وقال موقع Pop Culture إن ميجان ماركل سوف تشارك في عمل سينمائي لشركة ديزني بالأداء الصوتي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.وفاجأ الزوجان العائلة المالكة بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أمريكا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".ولفت توماس ماركل إلى أنه يشعر بأن ميجان ليست الطفلة التي رباها، خاصة أنه لم تدع والدها لحضور حفل زفافها الذي أقيم في مايو 2018.