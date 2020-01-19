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أخبار البلد

قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر بالقوات المسلحة .. وسحب الملفات 27 يناير

الأحد 19/يناير/2020 - 01:59 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للإنضمام لصفوف القوات المسلحة وكذا الإدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27 /1 /2020.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء سمير خليدى عبد الله مدير ادارة التجنيد والتعبئة أشار فيها الى الشروط والفئات المطلوبة للتطوع

أولًا: الفئات المطلوبة:

= الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها "الأزهرية / المهنية / الرياضية" بمجموع 60% كحد أدنى .

= بالنسبة للفئات المطلوبة للأدلاء "قصاصي الأثر" لصالح قوات حرس الحدود فيقبل الحاصلين علي الإعدادية العامة ومايعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين علي الشهادة الإبتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة علي أن يكونوا من قاطنى محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

الشروط العامة للتطوع 
= ألا يقل الطول عن 165 سم
= أن يكون حسن السير والسلوك
= أن يكون لائقا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول
= أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس
= ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج ولن يسمح له بالزواج إلا بعد إنتهاء فترة التدريب المقررة بنجاح
= ألا يقل سن المتطوع عن 15 عامًا ولا يزيد عن 25 عاماً وبالنسبة لإدلاء قصاصى الأثر لا يقل سن المتطوع عن 17 سنة ولا يزيد على 25 عامًا عند الالتحاق فى 22 /8 /2020 ويشترط موافقة ولى الأمر لمن هو أقل من 18 سنة.
ألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالى الدرجات، ولا يسمح بقبول متطوعين سبق رفتهم من إحدى المنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لأى سبب من الأسباب.

المستندات المطلوبة عند التقدم :
= شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار
= صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد
= صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر
= صورة بطاقة الرقم القومى فى حالة بلوغ الشاب 16 سنة
= صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها - 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان
= صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة أو مستخرج رسمى معتمد ومختوم على أن يقدم الأصل عند الالتحاق
= بيان القيد العائلى للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه) فضلًا عن باقى المستندات المتواجدة بالحافظة التى يتسلمها الشاب من منافذ التوزيع .

أماكن وتوقيتات صرف وتقديم الملفات:
يتم صرف ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 إلى يوم الخميس
الموافق 27/2/2020 ، ويبدأ قبول ملفات التطوع للقوات المسلحة بمناطق التجنيد والتعبئة بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/2/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020

وتيسيرًا على راغبى التطوع خصصت إدارة التجنيد والتعبئة أماكن عديدة لصرف الملفات ، حيث يتم سحب ملفات التطوع من مجمع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون ، وبمناطق التجنيد والتعبئة فى "القاهرة والجيزة والإسكندرية والزقازيق وأسيوط وطنطا وقنا والمنصورة والمنيا" وأقسام التجنيد والتعبئة بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد وتعبئة.

وبالنسبة للأدلاء "قصاصي الأثر" فيتم صرف وتقديم ملفات التطوع لصالح قوات حرس الحدود بمكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان ومقرها محافظة أسوان خلف الإستاد الرياضى إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 إلى يوم الخميس الموافق 27/2/2020 على ان يتم قبول الملفات بعد استيفاء واستكمال المستندات إعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/2/2020وحتى يوم الخميس الموافق 5/3/2020.

وقد قامت إدارة التجنيد والتعبئة بإدخال نظام الاستعلام الصوتى لخدمة المواطنين على الأرقام التالية:
إدارة التجنيد والتعبئة ومنطقة القاهرة والجيزة 26351195 / 02 - 26339581/02 

وبناء علي توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة علي شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" يوضح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل علي التجنيد والتطوع من جميع الفئات وكذا الخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج وذلك علي العنوان التالى: 


وتم إنشاء بريد إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية "الإنترنت" علي العنوان التالى: 
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