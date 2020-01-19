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أخبار البلد

وزير الأوقاف: أفريقيا منا ونحن منها

الأحد 19/يناير/2020 - 03:05 م
وزير الأوقاف: إفريقيا
وزير الأوقاف: إفريقيا منا ونحن منها
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف قبيل مغادرته إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ليحل ضيف شرف على مؤتمر «علماء أفريقيا التسامح والاعتدال ضد التطرف والإرهاب»، إن "أفريقيا منا ونحن منها، تربطنا أواصر كثيرة، همومنا مشتركة، وتحدياتنا مشتركة، ومصيرنا مشترك، وتعد مواجهة التطرف والإرهاب ، والعمل على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وإحلال ثقافة الحوار والعيش المشترك محل الاحتراب والاقتتال، هدفًا مشتركًا وأولوية لنا جميعا".

وقال الوزير في بيان، الأحد، إنه "لا تنمية، ولا تقدم، ولا ازدهار، ولا رخاء، بل لا اقتصاد ولا حياة ولا أمن ولا استقرار دون القضاء المشترك على الإرهاب والتطرف، إذ لا أحد في العالم بمعزل عن شره، ذلك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له ولا صديق له ولا عهد له ولا ذمة له ولا أمان له، وأنه يأكل من يصنعه ومن يأويه، فمن لا خير لوطنه فيه فلا خير فيه أصلا ولا يرتجى منه خير أبدًا".

وأضاف أن مواجهة الفكر بالفكر ، ودحضه بالحجة والبرهان ، ورفع الغطاء الديني عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتعريتها فكريًا وأيدلوجيا ، أحد أهم أسلحة المواجهة ، تأتي أهمية هذا المؤتمر: «علماء أفريقيا التسامح والاعتدال ضد التطرف والإرهاب، في بلاد الشنقيط ، بلاد العلم والأدب، لنقف معًا صفًا واحدًا في مواجهة قوى الشر والضلال ، نصرة لديننا وأوطاننا وأمتنا، والإنسانية.
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