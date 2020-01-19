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أخبار العالم

أول تعليق من تركيا على صورة تقبيل أردوغان لـ يد رجل

الأحد 19/يناير/2020 - 03:23 م
أول تعليق من تركيا
أول تعليق من تركيا على صورة الرجل الذي يقبل يده أردوغان
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دعاء أبوهشيمة
علق مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، على الصورة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وهو يقبل يد شخص، مما أثار التكهنات من قبل النشطاء حول هوية ذلك الرجل الذي قبل الرئيس التركي يده.

وقال أقطاي، في تغريدة له على "تويتر": "هذا عار، ما ورد بحق رئيسنا الذي يقبل يد الأستاذ المرحوم خليل إينالجك... "الخليفة أردوغان يقبل يد روتشيلد أبو الماسونية العالمية"... لا يمكن حتى تصور مدى عمق القاع الذي يسقط فيه الناس عند التلاعب بعقولهم".

الصورة قوبلت بانقسام بين رواد مواقع التواصل، حيث قال بعضهم إن أردوغان يقبل يد تشيرد سيده الذي وصف بـ"أبو الماسونية" أو "ملك الماسونية"، وشن مغردون هجوما لاذعا ضد أردوغان، حيث تساءل أحد المغردين قائلا "كيف لرجل يقبل يد زعيم زعماء الماسونية روتشيلد أن يكون حاكما لدولة مسلمة قال الدولة العثمانية قال .. سلموا لي على أردوغان و رابعة".

فيما قال البعض إن خليل كان أستاذا لأردوغان ومعلمه مما دفعه لتقبيل يده.

بينما أكد آخرون أن الرجل الذي يقبل يده أردوغان هو المؤرخ التركي خليل إبراهيم إينالجك، ويعد من أبرز المؤرخين المتخصصين في التاريخ العثماني، وحصل في 2011 على جائزة الملك فيصل.

وقد انتشرت هذه الصورة بشكل كبير مما أثار جدلا وتكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.
أول تعليق من تركيا على صورة تقبيل أردوغان لـ يد رجل
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