كـ الأميرات.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة له.



وظهرت الفنانة درة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون السيمون الفاتح، يأخذ قصات متتالية من منطقة الصدر ومكشوف الاكتاف، وهو ما جعله يتسم بستايل الأميرات.



أما من الناحية الجمالية فاعتمدت "درة" على خصلات شعرها المرفوعة، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



