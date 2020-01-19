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مرأة

سر الرغوة.. عمل النسكافية والكابتشينو بالفوم بطريقة الكافيهات

الأحد 19/يناير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
عشاق الكافيين هما أكثر ما يهتمون بالنسكافية والكابتشينو وطريقة عملهم باحترافية ويعد الفوم هو أحد أسرار نجاح مشروب النسكافية ولذلك نقدم لكِ أسرار الحصول علي فوم الكابتشينو بالمنزل وهي: 

1- غلي الحليب في إناء غويط مع استخدام مضرب النسكافيه أثناء غليان الحليب ويضرب جيدا ويجب أن يكون هناك مساحة واسعة في الإناء لأن الحليب يزيد حجمه بسبب الفوم. 


2- إذابة النسكافيه أو الكابتشينو في ماء مغلي في كوب ثم وضع الحليب المغلي بالفوم على النسكافيه المذاب في الكوب وسوف تندهشين بالنتيجة لأنها لن تختلف عن طريقة الكافيهات.

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