سر الرغوة.. عمل النسكافية والكابتشينو بالفوم بطريقة الكافيهات

عشاق الكافيين هما أكثر ما يهتمون بالنسكافية والكابتشينو وطريقة عملهم باحترافية ويعد الفوم هو أ حد أسرار نجاح مشروب النسكافية ولذلك نقدم لكِ أسرار الحصول علي فوم الكابتشينو بالمنزل وهي:





1- غلي الحليب في إناء غويط مع استخدام مضرب النسكافيه أثناء غليان الحليب ويضرب جيدا ويجب أن يكون هناك مساحة واسعة في الإناء لأن الحليب يزيد حجمه بسبب الفوم.









2- إذابة النسكافيه أو الكابتشينو في ماء مغلي في كوب ثم وضع الحليب المغلي بالفوم على النسكافيه المذاب في الكوب وسوف تندهشين بالنتيجة لأنها لن تختلف عن طريقة الكافيهات.