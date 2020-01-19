الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يتفوق على بيرنلي بهدف نظيف في الشوط الأول

تفوق فريق ليستر سيتي على فريق بيرنلي في الشوط الأول بهدف نظيف أحرزه اللاعب هارفي بارنز وذلك في إطار الجولة ال23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب تيرف مور.



وسجل بارنز الهدف في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول بعدما قطع الكرة في منتصف الملعب ليتوغل بمفرده سريعا حتى يصل إلى منطقة الجزاء ويصوب الكرة على يمين الحارس ليعلن تفوق فريق ليستر قبل نهاية الشوط الأول.



ويحتل نادي ليستر سيتي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة خلف مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة خلفا للمتصدر ليفربول.