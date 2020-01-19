الشوط الأول .. بايرن ميونخ يتعادل مع هيرتا برلين سلبيًا

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي بايرن ميونخ وهيرتا برلين، بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الألماني.



كان بايرن ميونخ الأخطر في النصف الأول من المباراة ، حيث سدد لاعبوه 6 تسديدات، منها 4 على مرمى هيرتا برلين ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه 66% على الكرة، و34 %للاعبي هيرتا برلين، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.



ويحتل نادي بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بينما يحتل نادي هيرتا برلين المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.



