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رياضة

ديربي إنجلترا.. مارسيال يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول

الأحد 19/يناير/2020 - 06:09 م
أنتوني مارسيال
أنتوني مارسيال
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إسماعيل محمود
أعلن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي ليفربول في ديربي إنجلترا، في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع :وان بيساكا - ليندولف - ماجوير - لوك شاو

خط الوسط:ويليامز - ماتيتش - فريد - أندريس بيريرا - دانيال جيمس

خط الهجوم: أنتوني مارسيال.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة.
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