خصم يصل إلى 25 ألف جنيه على هيونداي توسان 2020 احتفالا ببيع 25.000 سيارة

أثبتت هيونداي توسان جدارتها في السوق المصرية واستطاعت أن تنافس جميع السيارات الأخرى في فئاتها بقوة بل تتفوق عليها بجدارة، بسبب مزاياها التي تتسم بالقوة والعملية والأمان والجودة العالية وأسعارها التي تناسب جميع شرائح العملاء وقدراتهم الشرائية واحتفاظها بأعلى قيمة عند إعادة البيع.



واحتفالًا ببيع 25,000 عربية تبدأ خصومات هيونداي على توسان التي تصل إلى 25,000 جنيه، تلك السيارة التي تجمع بين التصميم الانسيابي والأداء القوي والتنوع في تقديم فئات عالية الجودة تلائم كافة متطلبات السوق المصرية.



توسان... الـ SUV رقم 1 في مصر

تأتى توسان بمجموعة واسعة من مزايا الأمان والقوة والأداء. كما أن من أبرز ما يميزها ارتفاعها عن الأرض بنسبة 182 مم مما يجعلها تلائم جميع أنواع الطرق المصرية.. بالإضافة الى محركين 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI مع ناقل حركة 7 سرعات DCT بقوة 175 حصانا.



تتميز توسان بمواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا EBD، ونظام الاتزان الإلكتروني ESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC ونظام الاتزان الالكتروني عند المنعطفات، مكابح يد الكترونية EPB مع إمكانية التثبيت Auto Hold بالإضافة الى نظام كشف النقطة العمياء BSD و4 كاميرات خارجية تتيح رؤية السيارة 360⁰ مع حساسات ركن أمامية وخلفية، علاوةً على اضاءة أمامية LED تضمن رؤية استثنائية للطرق مهما كانت الظروف المحيطة واخيرًا يمكنك تثبيت مقاعد الأطفال ISO FIX لتضمن الأمان لجميع أفراد الاسرة.



وعن وسائل الرفاهية يمكنك إدارة المحرك عن بعد بدون مفتاح وفتح الشنطة الخلفية كهربائيًا والاستمتاع بمقاعد أمامية كهربائية للسائق والراكب الامامي مع إمكانية التبريد والتدفئة بالإضافة الى نظام الترفيه Apple Car Play/Android Auto مع شاشة 7" wireless charging للهاتف وفتحة سقف بانوراما كهربائية، ايضًا التكييف الاوتوماتيك ثنائي التحكم مع فتحات الهواء الخلفية والزجاج الحراري لكي تستمتع برحلتك أينما كنت وتحت أي ظروف من الأجواء الخارجية.

