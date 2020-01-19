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أخبار العالم

سوريا.. الجيش العربي يتصدى لهجوم إرهابي في ريف إدلب

الأحد 19/يناير/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن قوات الجيش العربي السوري تصدت لهجوم عنيف شنه إرهابيو "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معها باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بالمنطقة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد، وذلك في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وقالت "سانا": "خاضت وحدات الجيش اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" ومجموعات أخرى متحالفة معه قامت بالهجوم عبر الأسلحة الثقيلة باتجاه نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة".

وأضافت: "وكبدت وحدات الجيش المجموعات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة حيث تمكنت من تدمير عدة عربات مصفحة للمجموعات الإرهابية تزامنا مع رمايات صاروخية ومدفعية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين في المنطقة".

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