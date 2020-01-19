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رياضة

ليفربول ضد اليونايتد.. الراية تحرم فينالدوم من هدف ثان في شباك دي خيا

الأحد 19/يناير/2020 - 07:23 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أحمد هاني
حرمت راية التسلل فريق ليفربول من هدف لصالح أصحاب الأرض في شباك ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجري أحداثها الآن على ملعب "أنفيلد"، في قمة الجولة رقم 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ووصلت كرة بينية إلى الهولندي فينالدوم على حدود منطقة الجزاء نجح في تسجيلها في الشباك، قبل أن يرفع حكم الراية محتسبًا الهدف تسلسلا ببعض السنتيمترات عن مدافعي مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة 25 اصطدم فان دايك مع دي خيا في تدخل هوائى داخل منطقة الـ6 ياردة، سقط على أثرها الحارس الإسباني على الأرض ليستكمل الريدز اللعب وسجل فيرمينو هدفا بعدما وصلته الكرة من خارج المنطقة .

واعترض لاعبو مانشستر على الهدف قبل أن يراجع الحكم الـ VAR، ويلغي الهدف على الفور.

وحتى الدقيقة 30، واصل فريق ليفربول الضغط القوي على الخط الخلفي للضيوف وسط ارتباك من مدافعي مانشستر يونايتد، في المباراة التي تشير نتيجتها الآن إلى تقدم الريدز بهدف دون رد.

وجاء الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض ليفربول من ركلة ركنية نفذها أليكساندر أرنولد لتصل إلى الهولندي فان دايك الذي أسكنها في الشباك برأسية قوية.

يدخل ليفربول اللقاء وهو يتصدر جدول الترتيب، بعد أن حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، علمًا بأنه له جولة مؤجلة ضد وست هام يونايتد، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.
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