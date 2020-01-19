الأهلي والمقاولون.. 15 دقيقة نارية والأحمر يهاجم بشراسة

انطلقت أحداث المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي ومنافسة المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز .





وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، واستطاع لاعبو الأهلي فرض السيطرة وشن الهجمات على مرمى المقاولون العرب في أولى دقائق انطلاق المباراة.





وفي الدقيقة الخامسة تعرض محمد أبو السعود حارس مرمي المقاولون العرب لإصابة قوية عقب تدخل قوي من قبل أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي في هجمة خطيرة على مرمى شباك المقاولون .





وفي الدقيقة العاشرة من عمر المباراة تمكن لاعبو النادي الأهلي من فرض بعض الهجمات المتتالية على شباك المقاولون العرب وكاد أن تؤهلهم لإحراز أول أهدافه في المباراة .





ولجأ لاعبو المقاولون العرب إلى الكرات العرضية على مرمى النادي الأهلي .





ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 33 نقطة، فيما يدخل ذئاب الجبل المباراة وهو محتل المركز الثاني برصيد 29 نقطة.





ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، ولم يتلق أي هزيمة في 11 مباراة متتالية بالدوري المحلي.





وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحي.





خط الوسط: محمود متولي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد الشيخ ، أجايي.





وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي..





علي لطفي، محمد هاني، وليد سليمان، كهربا، علي معلول، مروان محسن، آليو ديانج





بينما استبعد الثلاثي مصطفى شوبير وجيرالدو ومحمود وحيد.





بينما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد أبوالسعود

خط الدفاع:محمد سمير وأمير عابد ومحمد سالم وكريم مصطفى

خط الوسط:حسن الشامي ومحمد مجلي وفاروقا ومحمد سالم ومعروف يوسف